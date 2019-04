Grønlands historie i billeder

Et foto og en illustration af Nuka K. Godtfredsen. Foto: Privat.

Den grønlandske illustrator Nuka K. Godtfredsen og forfatter Lisbeth Valgreen besøger Mørkhøj Bibliotek

Hvordan kan man formidle arkæologisk og historisk materiale, så det fænger?

Nuka K. Godtfredsen og Lisbeth Valgreen fortæller om, hvordan de formidler det fagligt svære og omfattende materiale om Grønlands forhistorie gennem smukke og dragende tegneserier, som gør historien levende. Sammen har Godtfredsen og Valgreen skabt fire albums i serien ’Oqaluttuaq’ i samarbejde med et hold arkæologer på Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning, og der er tale om et omfattende og originalt formidlingsprojekt.

Arrangementet finder sted onsdag den 8. maj kl. 15 på Mørkhøj Bibliotek.

Gratis billetter til arrangementet kan fås på gladsaxe.dk/bibliotek, hvor du også kan se det fulde program for FAGlitt-festivalen, der løber af stablen lørdag 4. maj på Gladsaxe Hovedbibliotek.

