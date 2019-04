Henrik vækker Erhard til live

Henrik Prip som Erhard Jacobsen. Foto: Bjarke MacCarthy.

Henrik Prip spiller Erhard Jacobsen i nyt teaterstykke i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

I Mungo Parks teaterstykke Erhard mod Monopolet kommer man igennem alt fra apartheid til Vietnam-krigen. Aktive Lyttere og passive seere. Poul og Nulle. Røde Mor og røde lejesvende. Og Dybbøl Mølle der enten malede helt ad helvede til eller rigtigt godt.

Skuespilleren Henrik Prip – kendt fra 1864, Absalons Hemmelighed, Lærkevej, Von Triers Idioterne, Goethes Faust og som pingvinen Skipper i Madagaskar – er manden der på fornem og realistisk vis vækker den farverige og kontroversielle bykonge af Gladsaxe til live.

Prip er født i 1960, så han kan udmærket huske Erhard Jacobsen. Han var nemlig 13 år gammel da han så Erhard excellere til jordskredsvalget i 1973, fortæller han.

– Politik havde været kedeligt, gråt og fjernt inden da. Og så blev det pludseligt ekstremt underholdende – et show. Nu skete der noget som jeg, som 13-årig, kunne forholde mig til, siger Henrik Prip.

At spille Erhard

Råmanuskriptet til Erhard mod Monopolet er skrevet af Lasse Bo Handberg, men skuespillerne har været med til at forme det endelige stykke.

Henrik Prip havde ikke meget tid til at forberede rollen, så det var mest noget med at finde den rigtige paryk og den rigtige farve jakke, og så bruge Erhards toneleje og energi, fortæller han.

– Jeg har altid synes at Erhard var en fascinerende karakter. Især fordi han havde passion og en indignation som han ikke kunne styre, men som hele hans drive kom fra. Også på grund af hans hårde opvækst, hvor børn døde af sult omkring ham, pointerer Henrik Prip.

– Det er sjovt at have spillet en mand som har levet, en som man selv og publikum har et forhold til. Ved at spille ham, har jeg fået meget respekt for Erhards mod og det at han satte sig selv i en meget udsat position og overlevede voksenmobning fra hele Danmark, siger han, men tilføjer at Erhard også kunne være langt ude.

Selvom Erhard Jacobsen således blev verdenskendt i Danmark, var det ikke mindst som borgmester i Gladsaxe i over 15 år at han har sat sig varige spor. Med alt fra højhuse, TV-byen, Industrikvarter og rideskole til kommunale jordskredssejre, teater, isstadion og nye skoler.

– Ikke så mange kendte til Gladsaxe før Erhard. Jeg har indtryk af at Erhard har lavet Gladsaxe om fra en lille forstad til at være en sprællevende by med mange muligheder for at udfolde sig, pointerer Henrik Prip.

Gjorde hinanden bedre

Den røde tråd i teaterstykket har dog ikke direkte noget med Gladsaxe at gøre. Den handler om DR og Erhards kamp imod monopoler og systemtænkning, som ifølge Henrik Prip blevet overtaget af andre som er ideologer.

– Erhard startede en kamp. Men han havde nok ikke sagt ja til en besparelse på 20 procent i DR. Vores åbne spørgsmål i forestillingen er, at hvis DR havde lyttet lidt mere til Erhard i sin tid, ville man måske ikke stå i en så slem situation lige nu, hvor andre, mere ideologiske kræfter, har taget patent på Erhards kamp, siger han.

For Erhard og hans hadeobjekt nummer et, den anden hovedperson i stykket, chefen i DRs børne- og Ungdomsafdeling Mogens Vemmer, var måske nok antagonister.

Men alligevel måtte helt de i slutningen af stykket indrømme at de skærpede hinanden. At ”vi gjorde hinanden bedre”, som stykkets Vemmer udtrykte.

Måske fandt de to oprørere og konger i teaterets verden tid til at lytte til hinandens synspunkter? Fandt tid til at reflektere over spændingsfeltet mellem kontrol og fritænkning, og herigennem få øjnene op for egne fejl og mangler og modpartens styrker?

I hvert fald fik Erhard det sidste ord i stykket efter forsoningen med Vemmer, da han erklærede sit berømte ”det har jeg aldrig sagt”.

Erhard mod Monopolet havde premiere 22. marts og kan ses mellem 9.-16- april på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, og fra 26. april på Aveny-T på Frederiksberg Allé 102.