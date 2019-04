Hjerter i Værebro

Der blev delt farvekridt ud og tegnet hjerter og skrevet positive slogans i Værebro. Foto: Peter Kenworthy.

Bagsværdborgere overmalede Værebro med hjerter af farvekridt

Af Peter Kenworthy

15-20 børn og voksne havde fulgt en opfordring på Facebook-gruppen 2880 Bagsværd, og havde taget kridt med til Værebro på en solrig tirsdag klokken 15.

Målet var at overdænge Værebroparken med hjerter i alle størrelser og farver, på fortov, fliser og parkeringspladser.

– Jeg synes at medierne er fyldt med negativitet og ting der splitter os. Jeg ville gerne lave noget der samler os i stedet. Vi er en masse her i Værebro der står sammen, og det synes jeg er vigtigt at sige højt, fortæller Sabrina, som havde taget initiativ til eventet. Hun bor selv i Værebro.

”Er det her man får kridt?”, spurgte en ung mand med cykel og cykelhjelm Sabrina. Han fik et lyseblåt kridt og tegnede et par hjerter foran Værebro Bibliotek.

Stille og roligt kom der flere hen og deltog i hjerte-aktionen i takt med at folk fik fri fra skole eller arbejde. Nogle med egne kridt, og nogle på opfordring af Sabrina eller en af de andre.

Legekæden ved Bagsværd Station kunne i hvert melde udsolgt. De havde solgt alle deres farvekridt inden for den sidste uge.

Og beboerne i Værebro kunne vågne op til beskeder som ”Du er elsket”, ”We are one” og ”Værebroparken = kærlighed, tryghed, sammenhold”.