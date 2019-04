Mukarram Hussain (bagerst til højre) sammen med ABs bronzevindende indendørs juniorcricket-hold. Foto: Privat.

AB vandt bronze til DM i indendørs cricket for juniorer

Af Redaktionen, redigeret

Efter at have tabt de to indledende kampe i slutspillet, skulle AB kæmpe om bronze mod Svanholm CC fra Brøndby. AB scorede 138 og vandt med otte point i en tæt kamp i Ishøj Sportscenter.

ABs Abubakr Ghaffar blev kåret som ABs bedste spiller, for hans gode kast og gærdespil. I indendørs cricket tager kampene maximalt en time. Meget kortere end de traditionelle cricketkampe, der kan tage alt fra en til fem dage. Der spilles på en bane på størrelse med en håndboldbane.

pk