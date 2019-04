Der blev smilet, klappet og sunget foran Rådhuset lørdag. Foto: Peter Kenworthy

Demonstranter foran Rådhuset kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Af Peter Kenworthy

Mange tusind almindelige danskere var på gaden lørdag over hele landet lørdag for at kræve minimumsnormeringer og bedre forhold på landets daginstitutioner. I Gladsaxe havde 250-300 borgere taget opstilling foran Gladsaxe Rådhus.

Her bød initiativtager Louise Jørgensen velkommen.

– Vi er samlet i 59 danske byer. Dette er det første forældreoprør i 25 år. Hvorfor gør vi forældre ikke noget? Men nu står vi her, og vi kræver at politikerne lytter. For vores børn har krav på nærvær og omsorg, sagde hun.

Der var kampråb som ”vores børn er alles fremtid”. Tom McEwan slog et slag for sagen på sin medbragte tromme. Der blev sunget ”Er du sur og trist” som fællessang. Og der var politisk samtalehjørne, hvor alle byrådspolitikerne var blevet inviteret.

Demonstrationen i Gladsaxe er en del af det landsdækkende initiativ ’Hvor er der en voksen?’.

Initiativet er startet af almindelige forældre i kølevandet på DR-dokumentaren ’Hvem passer vores børn’, nedstemningen i folketinget af et forslag om minimumsnormeringer, og pædagogernes fagforening BUPLs krav om minimumsnormeringer på én pædagog til tre børn i vuggestuen og en til seks børn i børnehaven, som man blandt andet har i Norge.

Læs hele artiklen i avisen på tirsdag.