Hvor meget hjemmehjælp får man i Gladsaxe?

Af Ina Strøjer-Schmidt

Ina Strøjer-Schmidt, Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Der er stor forskel på, hvor mange timer hjemmehjælp man får, afhængig af i hvilken kommune man bor. I de kommuner hvor borgere over 80 år modtager flest hjemmehjælpstimer ligger antallet i gennemsnit på 5 timer om ugen, hvorimod man andre steder må nøjes med 1,6 timer. I Gladsaxe Kommune får de + 80 årige i gennemsnit 4,67 timer hjemmehjælp om ugen.

Der er også stor forskel blandt kommunerne på, hvor mange af deres borgere over 80 år overhovedet får tildelt hjemmehjælp. Det svinger fra at i en kommune får halvdelen af de 80 årige hjemmehjælp, hvorimod det andre steder kun er hver femte. I Gladsaxe Kommune er det hver fjerde borger over 80 år, der får tildelt hjemmehjælp. Der skal tages forbehold for, at tallene kan påvirkes af, hvor mange borgere der bor i plejeboliger i kommunerne samt at der i nogle kommuner bor ældre, der har brug for mindre hjælp.

Men der ER forskel på, hvor meget hjælp man kan få som ældre afhængig af i hvilken kommune man bor, og dette er en politisk prioritering. Der er noget grundlæggende uretfærdigt i, at svage borgere får dårligere hjælp, fordi de bor i den “forkerte” kommune. Hjemmehjælp bør ikke påvirkes af hvor man bor, men gives på baggrund af en faglig vurdering og tildeles dem, der har behov for hjælp.