I skyggen af posthuset

Efter planen skal det gamle posthus rives ned. Et nyt byggeri på 5 1/2 etager med et stort supermarked skal bygges i stedet. Foto: Kaj Bonne

Byrådet havde inviteret til borgermøde om posthusgrunden på Søborg Torv

Af Peter Kenworthy

Der har allerede været megen debat om posthusgrunden på Søborg Torv. Posthuset blev bygget i 1983, men har stået ubrugt hen siden 2014.

Blandt andet har sammenslutningen Søborg Butiksliv gået aktivt ind i kampen for at forhindre, at der kommer et nyt supermarked på grunden.

Og Lars Abel (C) og Trine Henriksen (Ø) stemte imod et forslag i Økonomiudvalget om et byggeri i 5 ½ etager på grunden, med et nyt supermarked i grundplanen tilbage i februar. Blandt andet fordi de to byrådsmedlemmer ikke kunne se et behov for at etablere yderligere supermarkeder langs Søborg Hovedgade.

En detailhandelsanalyse iværksat af byrådet konkluderer dog at der kundegrundlag og behov for flere butikker i Søborg. Ifølge en markedsanalyse foretaget af COWI vil byggeri på posthusgrunden ikke være rentabelt uden en stor dagligvarebutik og 5 ½ etager.

Mange tog ordet

Onsdag aften var borgerne inviteret til borgermøde om forslaget, som borgerne også kan indgive høringssvar til på byplan-dinmening@gladsaxe.dk indtil den 30. april.

Repræsentanter for alle byrådets partier og cirka 80 borgere og butiksejere var mødt op. Heraf tog 16 ordet, og alle undtagen én af dem var overordnet set imod projektforslaget.

Ifølge planen skal den nye bebyggelse indeholde en dagligvarebutik på 2.400 m2 i gadeplan, et andet butikslejemål på 200 m2 og omkring 50 boliger på mindst 95 m2. Der vil også blive etableret en parkeringskælder og 60 cykelparkeringspladser.

– Søborg mister al charme og diversitet på hovedgaden. Der er rigeligt med dagligvarebutikker på Søborg Hovedgade, og 5 ½ etager er alt for højt, mente Lene.

Købmand i den lokale Meny, Per Mikkelsen, fortalte at han var til stede på vegne af ”et samlet butiksliv”, var heller ikke begejstret.

– Der er syv dagligvarebutikker på en kilometer. En discountbutik til trækker ikke folk udefra. Skal bygherrens økonomiske sikkerhed afgøre hvordan byen skal se ud, spurgte han retorisk.

Han tilføjede at en underskriftindsamling imod den nye dagligvarebutik indtil videre havde samlet over 1.500 underskrifter.

Andre var bekymrede for larmen i byggeperioden og efterfølgende, revner eller sætningsskader i nabobygningerne, trafiksikkerheden for børnene i området, skygger i haverne på Jonas Lies Vej, øget vindpåvirkning på hovedgaden og at CO2-udledningen ved at rive bygningen ned, og bygge en ny op, vil være langt større end at genanvende dele af den nuværende bygning.

Allan havde derimod erfaringer fra andre byer med at supermarkeder giver et bedre kundegrundlag, fortalte han, og var derfor positiv stemt overfor planen.

– Et dagligvaremarked skaffer flere kunder og mere liv, mente han.

Borgmester Trine Græse rundede aftenen af.

– Noget af det værste for Søborg Hovedgade er at have en bygning der står tom, som posthusgrunden har gjort længe. Men vi har hørt alt hvad I har sagt og tager det med videre, sagde hun.

Støj og trafik

Uanset hvad kan naboerne til byggeriet dog godt forvente en del støjgener, både under og efter byggeriet. I byggeforslaget skriver Gladsaxe Kommune at der vil være støjpåvirkning fra både nedrivning, anlæg og den daglige drift når byggeriet er taget i brug. Især for de nærmeste naboer.

– Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at et byggeri i denne størrelsesorden vil medføre væsentlige støjgener under nedrivnings- og anlægsfasen, kan man læse i forslaget. Byggearbejdet forventes samlet set at vare 18-20 måneder, heraf 1-2 måneder til selve nedrivningen af posthuset. Arbejdet må ifølge Miljøstyrelsens regler ikke finde sted før klokken 7.

I forbindelse med anlægsarbejdet vurderer kommunen også, at der vil være en øget trafikbelastning. Især på Jonas Lies Vej, hvor der mellem klokken 16 og 17 vil ske en tredobling af trafikken i forhold til nu. Men også på Søborg Hovedgade, hvor der i forvejen kører over 10.000 biler hver dag.