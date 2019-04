Ja, vi skal begrænse trafikken

Kære Leif Kajberg. Du spørger i sidste uges udgave af Gladsaxe-Bladet, som jeg vil være med til at begrænse biltrafikken

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger og folketingskandidat (S)

Kære Leif Kajberg. Du spørger i sidste uges udgave af Gladsaxe-Bladet, som jeg vil være med til at begrænse biltrafikken ved bl.a. at gå imod de afgiftsnedsættelser, som den borgerlige regering har gennemført og arbejde for at udvide den kollektive transport og sænke hastighederne for at bekæmpe støjen? Det korte svar er JA.

Jeg har ikke noget imod biler som sådan. Er selv glad for at have friheden ved at køre bil, som også er meget praktisk med to små piger i familien. Men holder også meget af at kunne cykle de fleste dage. Og tage bus og tog, når det er nødvendigt.

På den korte bane skal vi have fart på, at vi alle sammen kommer til at køre i el-biler. Og så skal vi have lige så meget fart på at udbygge den kollektive transport, så den bliver et reelt supplement til det at have bil – og for flere et reelt alternativ til at komme frem og tilbage fra arbejde.