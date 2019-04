Der var socialdemokratiske smil til kredsgeneralforsamlingen. Foto: Privat.

Der var genvalg til folketingskandidat, Jeppe Bruus, og kredsformand Henrik Andersen, da Socialdemokratiet afholdte kredsgeneralforsamling den 26. marts.

Af Redaktionen, redigeret

Generalforsamlingen stod i valgkampens tegn.

– Jeppe Bruus og Socialdemokraterne har allerede været i gang med valgkampen længe og er helt klar, når Løkke udskriver valget, sagde Henrik Andersen. Han fortalte at chancerne er gode for at Jeppe Bruus opnår valg og igen giver Gladsaxe en repræsentant på Borgen, der også vil kæmpe for lokale sager – især kampen mod den stigende trafikstøj, flere busser og bedre mulighed for, at Gladsaxe kommune kan bruge flere penge på kernevelfærd.