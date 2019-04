Klassisk og vegansk mad

April og Monica serverer både klassisk dansk mad og vegansk smørrebrød. Foto: Kaj Bonne

Man kan både få dyrlægens natmad og dyrevennens natmad hos den nyåbnede spisestue Hos Dig & Mig

Af Redaktionen, redigeret

På Søborg Hovedgade 7 åbnede Spisestuen Dig & Mig dørene i midten af marts. På menuen er der et væld af klassiske danske retter som smørrebrød med sild, ribbensteg og gule ærter. Men vegetarer og veganere kan også få et traditionelt stykke dansk smørrebrød.

– Vi har lagt vægt på at lave klassisk dansk mad. Mormor-mad. Men ud over det, er vi de eneste i hele landet der laver klassisk dansk smørrebrød vegansk. I stedet for dyrlægens natmad kan du få dyrevennens natmad, fortæller April fra Hos Dig & Mig.

Hos Dig & Mig har også et udvalg af øl fra mikrobryggeriet Skands, samt specialsnapse der skal komplimentere retterne.

Spisestuen er indrettet i kolonihavestil, og i sommerhalvåret kan man spise i restaurationens gårdhave. pk