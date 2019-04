Kommunen har fået ny leverandør af hjemmepleje

Det bliver Cura Plejes medarbejdere som kommer på hjemmebesøg hos borgerne i Gladsaxe. Foto: Pressefoto.

Hjemmeplejefirmaet Cura Pleje er også rykket ind i nye lokaler i Søborg

Af Redaktionen, redigeret

De seneste 16 år har Cura Pleje været leverandør af hjemmepleje til borgerne i en række kommuner i Nord¬sjælland. Det er således en af markedets ældste og mest erfarne private leverandører af personlige pleje og praktisk bistand, der nu også skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne i Gladsaxe Kommune.

– Vi er utroligt glade for, at Gladsaxe Kommune har godkendt os som privat leverandør af hjemmepleje. Vores dygtige medarbejdere har lang erfaring med at levere hjemmeplejeydelser på et solidt niveau, og vi lægger afgørende vægt på at fastholde og videreudvikle det høje kvalitetsniveau i Gladsaxe Kommune til gavn og glæde for borgerne, siger driftsdirektør Jakob Damsgård, der selv er uddannet sygeplejerske.

Den personlige kontakt

Virksomheden er i fuld gang med at gøre sig klar til at varetage opgaver for borgere i Gladsaxe Kommune.

– Den personlige kontakt mellem borger og medarbejder er utrolig vigtig for den oplevede kvalitet i hjemmeplejen. Derfor prøver vi i videst muligt omfang at ansætte medarbejdere som kender borgerne fra tidligere ansættelser, så borgerne mærker så få skift som muligt i forbindelse med den nye aftale, understreger Jakob Damsgård.

Driftsdirektøren uddyber:

– De første 25 medarbejdere er allerede ansat, og i den kommende tid vil vi lære de nye kolleger op i de rutiner og det kvalitetsniveau, som var et vigtigt kriterium fra kommunens side i forbindelse med valg af leverandør.

Virksomheden har i dag hovedkontor i Allerød og afdelingskontor i Helsingør. Samtidig med godkendelsen i Gladsaxe er Cura Pleje blevet godkendt som leverandør i Gentofte. Virksomheden har derfor fundet lokaler i Søborg, så medarbejderne i hverdagen er så tæt på borgerne i Gladsaxe og Gentofte Kommuner som muligt.

jll