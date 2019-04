Kontroversiel kunst og politisk humor

Det kontroversielle kunstværk i ”The Man Who Stole Banksy” . Foto: 41Shadows.

Iggy Pop er fortælleren i filmen ”The Man Who Stole Banksy” i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Tirsdag den 30. april åbner Bibliografen dørene til et helt særligt og eksklusivt arrangement. I forbindelse med den blændende dokumentarfilm, ”The Man Who Stole Banksy”, besøger kunstsamler, kurator og Banksy-ekspert, Jens-Peter Brask, Bibliografen for at introducere filmen.

Fortællingen begynder i 2007, hvor Banksy rejser til Palæstina for at male på det krigsramte lands vægge. Èt kunstværk er dog ikke populært. Skildringen af en israelsk soldat, der tjekker et æsels ID, vækker vrede hos dele af den palæstinensiske befolkning, og en lokal taxachauffør vil rive muren med billedet ned og sælge maleriet tilbage til Vesten.

Hvad, der begyndte som et politisk ”statement”, endte som et kultursammenstød, hvor kunst, identitet, tyveri og det sorte marked stilles til skue. For hvem ejer egentlig gadekunsten?

Filmens fortæller er ingen ringere end Iggy Pop og foredraget begynder klokken 19 i Bibliografen.

I den politiske komedie, ”Long Shot”, spiller Charlize Theron politikeren Charlotte Field en både klog, sofistikeret og succesfuld politiker. Fred Flarsky, spillet af Seth Rogen, er en dygtig og grænsesøgende journalist med selvdestruktive tendenser. Altså Charlottes diametrale modsætning med intet til fælles… og dog.

Charlotte var nemlig Freds babysitter og første kærlighed, og da Fred pludselig genforenes med Charlotte, falder hun for hans selvironiske humor og minderne om ungdommens idealisme.

Da hun forbereder sit kandidatur til at blive USAs næste præsident, hyrer Charlotte impulsivt Fred som personlig taleskriver. Fred bliver en del af Charlottes inderkreds, men er totalt uforberedt på hendes livsstil. På trods af det bringer deres kemi dem på en global kærlighedstur fuld af farlige, sjove og bizarre hændelser.

”Long Shot” har premiere i Bibliografen torsdag 2. maj. jll