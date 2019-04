Kunststi rundt om børnehuse

Benny Dalsgaard, områdeleder Skovbrynet, og Mette Petersen, profilmedarbejder ved børnehusene, i aktivitet på kunststien. Der er fernisering på projektet i Bibliografen torsdag den 2. maj kl. 16. Foto: Kaj Bonne.

Børnene omkring Skovbrynet kan bruge kunsten aktivt omkring deres børnehuse

Af Jan Løfberg

I slutningen af 2018 blev der lavet en kunststi omkring de fem børnehuse mellem Værebro Park og Taxvej. Det er et kunstprojekt, som har taget sit udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes satsning om at bringe Bagsværd i social balance.

Områdeinstitutionen Skovbrynet har deltaget aktivt i projektet, og kunststien danner en cirkel omkring børnehusene.

– Projektet er foregået i samarbejde med Statens Kunstfond og kunstner Karoline H. Larsen, ligesom Ældrecentret Bakkegården, Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Boligselskab har også været med i projektet. Principperne i såvel ”Bagsværd i social balance” som i kunstprojektet er: ”Fra isolation til åbenhed; Fra opdeling til sammenhæng; Fra dem og os til vi; Fra boligområde til bydel samt Fra ét perspektiv til flere”, siger områdeleder i Skovbrynet, Benny Dalgaard.

Mette Petersen, der er profilmedarbejder i børnehusene, fortæller, at det er sjovt for børnene, at husene mødes på tværs: – Det gælder om krop og bevægelse, og børnene kan starte hvor som helst på kunststien.

Projektet har allerede skabt opmærksomhed. Radioens P1 har været forbi, og kulturministeren har været på besøg for at orientere sig.