Landsdækkende tennisevent rammer Gladsaxe

Lørdag den 4. maj inviterer mere end 250 tennisklubber landet over til en dag i tennissportens tegn

Af Redaktionen, redigeret

Som led i den landsdækkende event Tennissportens Dag inviterer tennisklubberne i Gladsaxe alle interesserede til at lægge vejen forbi klubberne AB Tennis på Skovdiget 1 eller Bagsværd Tennis Klub Bagsværd Hovedgade 86 – 90 eller Gladsaxe Tennis Klub på Gladsaxevej 200 til en dag med tennispil, sjove aktiviteter og hygge mellem klokken 10 og 12.

Det er gratis at deltage og gæsterne kan i dagens anledning kvit og frit låne ketsjere og bolde.

Bag arrangementet står Tennisklubberne i Gladsaxe i tæt samarbejde med Bevæg dig for livet – Tennis, herunder DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

– Til Tennissportens Dag får alle interesserede mulighed for at prøve at spille tennis. Alle er meget velkomne og alle kan være med – uanset alder og om man har prøvet at spille tennis før. Vores dygtige trænere står klar til at hjælpe deltagerne godt i gang på banerne, og man kan høre nærmere om klubbens mange tilbud, fortæller Tennisklubberne i Gladsaxe.

Lorenz Sønderby, der er visionsprojektleder i Bevæg dig for livet – Tennis, et samarbejde mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund, der skal få flere til at spille tennis, siger:

– Med Tennissportens Dag præsenterer vi de mange glæder og fordele ved tennis. Blandt andet er tennis mere gavnligt for helbredet, end mange andre fritidsaktiviteter, det er en fleksibel sport at gå til, og man kan spille tennis sammen som familie på tværs af generationer.

Tennissportens Dag 2018 var et rekordår, hvor 251 tennisklubber deltog og 8.300 gæster lagde vejen forbi deres lokale tennisklub. Over 2000 af dem meldte sig efterfølgende ind i en tennisklub.

For yderligere information

Du kan se mere om Tennissportens Dag og tilmelde dig på www.bevægdigforlivet.dk/tennis. Her finder du også et overblik over alle de klubber, der afholder Tennissportens Dag.

For generel information om Tennissportens Dag kontakt visionsprojektleder i Bevæg dig for Livet – Tennis, Lorenz Sønderby, på telefon 2461 1404 eller mail LS@tennis.dk.