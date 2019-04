Letbanen: Hvorfor kiggede I ikke på Wuppertal?

Hvorfor kiggede man ikke på Wuppertal? Siden 1900 har denne tyske by haft en ”svævende” letbane, der stadigt er der i hightech udgave.

Af Odd Høyholm

Odd Høyholm, Dalstrøget 101

Hvorfor kiggede man ikke på Wuppertal? Siden 1900 har denne tyske by haft en ”svævende” letbane, der stadigt er der i hightech udgave. Hvad med, om man – og det kan nås endnu! – gentænkte Letbanens teknologi og tog ved lære: lav en stribe buer, der skræver over Ringvejen, hvorunder en ”hængende” letbane i 10-12 meters højde stryger hen over gadekryds og andre forhindringer langs Ringvejen.

Man kunne spare millioner/milliarder ved ikke at skulle ombygge Ringvejen, men i stedet lad den være, som den nu er, og bygge en ”svævebane” i stedet. Teknologien er i orden og gennemprøvet. Der skal bare lidt mod – og fremsyn! – til.

De skrævende buer hen over gaden kan laves meget elegante med nutidig teknologi, så ”svævebanen” vil hurtigt falde ind i billedet – og der er jo meget få villakvarterer langs ringvejen. Trafikken, som den er nu, vil kunne foregå uændret og med meget få gener fra anlægsarbejder, og passagerer vil til sin tid kunne komme fra A til B langt hurtigere end hvad, den nu planlagde Ringbane vil kunne præstere.

Se på www.schwebebahn.de og se hvad tyskerne er i stand til. I Wuppertal er de i den grad glade for deres Schwebebahn, så tage ved lære! Det er NU eller aldrig, at Letbanen har sin chance!