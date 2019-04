Letbaner larmer!

Et Siemens Avenio tog i fart larmer med op til 89 dB, når det passerer. Det kan både høres og mærkes som nabo til letbanen.

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (K)

Et Siemens Avenio tog i fart larmer med op til 89 dB, når det passerer. Det kan både høres og mærkes som nabo til letbanen.

I sidste uges udgave af Gladsaxe Bladet kunne man læse projektdirektør Patrick Magnusson fra Hovedstadens Letbane (HL) forklare, at der bliver mindre støj med letbanen.

Hvis letbanen vil reducere støjen, kan det undre, at HL af hensyn til Siemens konkurrenceevne ikke vil offentliggøre tallene for støjen fra letbanen.

Hvis letbanen reducerer støj, skulle man mene, at Siemens og HL havde al mulig grund til at fremlægge tallene.

Jeg har bedt om aktindsigt hos HL, men HL ville ikke udlevere materialet. Så jeg måtte tage en tur til München for se på nærmeste hold, hvor meget togene larmer.

Og de larmer med helt op til 89 dB, når de kommer i fart på en strækning, som de vil på f.eks. Buddingevej. Og togene larmer ikke kun, der er også vibrationer, som man kan mærke på lang afstand.

Fremfor at komme med flotte løfter burde HL og bestyrelsen være mere åbne om hele processen. Fremlæg de officielle tal for støjen fra Siemens togene, så borgerne sort på hvidt kan se, hvor meget togene larmer.

HL har igennem hele projektet været meget lukkede om deres arbejde. F.eks. kan hverken politikere eller borgere få adgang til bestyrelsesreferater fra møder i HL. Hvad er det HL skjuler, siden ingen kan få adgang til informationer om f.eks. støj?