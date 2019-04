Lydforsker for en dag

Skoleelever fra Gladsaxe deltager i årets skoleprogram ’Tæt på lyd’ under Forskningens Døgn

Elever fra 4- 6. klasse i Gladsaxe kan nu blive forskere for en dag. Under Forskningens Døgn kan børn i 4.-6. klasse afprøve en lydforskers metoder. Blandt andet ved at undersøge hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyd til noget, vi kan se.

Skoleklasserne kan besøge Gladsaxe Hovedbibliotek og Mørkhøj Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden.

Alle aktiviteterne er baseret på metoder og undersøgelser, som forskerne bruger i deres arbejde. Her får eleverne mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer, der introducerer begreber som kommunikation, vibrationer, støj og lydhastighed.

Gladsaxe Bibliotekerne har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage ligesom 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow i den 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Det er udviklet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet i samarbejde med Biblo; danske folkebibliotekers digitale univers for større børn, og Forskningens Døgn.

