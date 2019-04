Madaffaldet skal indsamles

I midten af maj begynder kommunen at indsamle madaffald fra villaer og rækkehuse i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Fra 13. maj begynder Gladsaxe Kommune at indsamle madaffald fra Gladsaxes villaer og rækkehuse. Fra 2020 skal etageejendommene også til at samle madaffald.

Indsamlingen af madaffald har været på dagsordenen i mange år, og formand for Miljøudvalget Tom Vang Knudsen er begejstret for at komme i gang.

– Der har i en årrække været et stort ønske om at indsamle madaffald, men vi skulle først være helt sikre på, at anlægget var i orden, så vi fik et ordentligt produkt ud af det. Nu ved vi, at der er styr på det, og at plasticposerne for eksempel bliver sorteret fra i forbehandlingen af madaffaldet, så vi ikke risikerer, at det forurener slutproduktet, siger Tom Vang Knudsen.

Madaffaldet bliver indsamlet i skraldebiler der kører på biogas.

Fra 27. marts og frem til 3. maj får villa- og rækkehusejerne leveret en to-delt udendørs beholder til henholdsvis mad- og restaffald. Til køkkenet får de en køkkenspand til sortering af madaffaldet.

Hvis man vil af med det gamle affaldsstativ, kan man fra 15. april bestille afhentning på gladsaxe.dk/affald. Her kan man også læse mere om ordningen, og om hvad der sker med madaffaldet, når det bliver indsamlet.

Pk