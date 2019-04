Mange høvdinge i sportshallen

Foto: Kaj Bonne

Der var bestemt ikke skruet op for lyset, da 0. klasserne spillede høvdingebold

Af Jan Løfberg

Det er sparetider, og der er klimakrise. Så på den led passede det vel både regering og klimaforkæmpere ganske godt, at der var skruet ned for lyset i Gladsaxe Sportshal, da der blev spillet høvdingebold for Gladsaxe Kommunes skoler. Så ud over, at det var høvdingebold, var det også mørkeleg. Men heldigvis var det ikke stilleleg.

Høvdingeboldstævnet blev spillet på fem hverdage straks før påske, involverede 0.-6. klasserne. Reglerne for høvdingebold kan variere fra skole til skole, men der var få forhånd udstukket et helt klart regelsæt, så ingen var i tvivl. Hvert hold bestod af højst 10 spillere – både drenge og piger. En høvding udnævntes på hvert hold, som har lidt flere muligheder end de andre markspillere.

Da 0. klasserne var i aktivitet i torsdags var skolerne Buddinge, Grønnemose, Enghavegård, Søborg og Mørkhøj i kamp. Der blev løbet, hoppet og kastet, så sveden sprang. Alle kunne derfor på tage på påskeferie med god samvittighed.