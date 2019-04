Mange rekorder

Der heppes igennem før starten til Øst Årgang 2019 i Ringsted. Foto: GSC – Gladsaxe Svøm.

Flotte resultater til østdanske mesterskaber for unge Gladsaxesvømmere

Af Redaktionen, redigeret

Der var både medaljer, pokaler og bunker af personlige rekorder til svømmere fra Gladsaxe Svøm til weekendens Østdanske mesterskabsstævner for 11-15 årige. Det var klubbens 2. og 3. hold, der deltog i hvert sit stævne fredag, lørdag og søndag.

2. holdet, som er årgangssvømmere deltog i det egentlige mesterskab Øst Årgang 2019 i Ringsted. Ud over konkurrence i de enkelte løb, dyster alle svømmere på tværs af stilarter og discipliner og optjener point for hvert løb. På basis af pointene opdeles svømmerne i pointgrupper, som afspejler, hvor bredt funderede de er i forhold til både at konkurrere i crawl, rygcrawl, brystsvømning, butterfly og medleyløb, som består af alle fire svømmearter.

Langt størstedelen af de svømmede løb for GSC resulterede i personlige rekorder, og svømmerne fik gjort vigtige erfaringer med løbene. Syv årgangssvømmere placerede sig i de bedste pointgrupper, hvor de fik præmie, og Nicoline Marie Lange og Rober Falborg Pedersen kunne desuden tage bronzemedaljer for et par af deres løb med hjem.

3. holdet, de 11-13-årige var til et tilsvarende stævne kaldet Øst børnemedleystævne. Her var det også tilfredse trænere, der kunne konstatere, at stævnet bød på mange store forbedringer af svømmernes personlige rekorder og højt humør blandt svømmerne. Det blev også til en god håndfuld medaljer – 4 guld og to sølv – til en svømmer, Victor Juhl Hansen. jll