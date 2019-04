MOE får flere kvadratmeter

Nu er MOE ved at indrette sig på yderligere 3.500 kvadratmeter. Foto: Privat.

Ingeniørvirksomheden MOE har overtaget lejemålet af udvidelsen

Af Redaktionen, redigeret

MOE og Coop flyttede ind i lejemålet på Buddingevej 272 i Søborg i 2013, men MOE besluttede i 2015 at benytte sig af optionen i lejekontrakten med PensionDanmark til at opføre en tilbygning. En udvidelse af bygningen på ca. 3.500 m2 og 1.100 m2 parkeringsareal er nu afleveret af totalentreprenøren JFP til PensionDanmark.

– Vi har været glade for at eje bygningen igennem en årrække, og vi er glade for udvidelsen med mange nye bæredygtige kvadratmetre. Det er til gavn for lejeren og klimaet i bred forstand, og samtidig vil bygningen bidrage til at sikre vores medlemmer gode, stabile afkast i en årrække, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

– Som kommende lejer, ser vi meget frem til at tage bygningen i brug. MOE er vækstet meget de seneste år, og vi har siddet tæt på etagerne, så vi ser frem til at få flere kvadratmeter. Samarbejdet med både PensionDanmark og entreprenør JFP har fungeret godt, og da MOE har været rådgiver på alle ingeniørydelserne, ved vi, at vi får et super godt hus, som lever op til vores krav til indeklima og akustiske forhold til glæde for vores medarbejdere, siger en glad adm. direktør i MOE Christian Listov-Saabye. JL

Fakta om byggeriet

Adresse: Buddingevej 272, Søborg

Areal: Tilbygning på 3.500 m2 kontor i tilknytning til 11.500 m2 kontor og butik. Samt en udvidelse af parkeringsarealet på 3.000 m2 med 1.100 m2

Opførelsesår: 2013

Tilbygningsår: 2017-2019

Lejer: MOE A/S