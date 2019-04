Naturfotografi i Radiomarken

Grønt IDÉcenter udbyder et workshop-forløb i naturfotografi, fordelt ud over tre søndage i maj måned

Af Redaktionen, redigeret

Grønt IDÉcenter og fotograf Mikkel Østergaard inviterer Gladsaxe-borgere på et workshop-forløb i naturfotografi, som både byder på dybdegående og professionel undervisning i fotografi, samt naturvejledning i Radiomarken. Det mangfoldige naturområde ved Bagsværd Sø omfatter blandt andet naturtyperne ellesump, overdrev, krat og sø, og til alle disse hører en særegen biodiversitet. Det gør Radiomarken til et spændende sted at gå på opdagelse, og en oplagt kulisse til smukke naturfotografier.

På kurset underviser fotograf Mikkel Østergaard, som har en stor interesse for naturens motiver og bred erfaring med undervisning i fotografi. Mikkel suppleres af lokale naturvejledere med indgående kendskab til Radiomarken. Således vil man som kursist kunne blive klogere på alt fra billedkomposition og kameraforståelse til Radiomarkens planter og kanosejlads på Bagsværd Sø.

Som afrunding på workshop-forløbet udvælges de bedste billeder fra hver deltager, som efterfølgende vil blive professionelt printet og udstillet på Gladsaxe Hovedbibliotek. Alle foto-interesserede er velkomne, og både den øvede og nybegynderen vil få glæde af at deltage. For at få det optimale udbytte af forløbet, anbefales det at medbringe et system- eller spejlreflekskamera med udskiftelig optik.

Workshopforløbet strækker sig over dagene 12., 19., og 26. maj. Der opkræves et kursusgebyr. Tilmeld dig kurset og få mere information på gladsaxe.dk/gic eller groentIDEcenter@gladsaxe.dk