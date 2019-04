Nej til en overbefolket kommune

Står det til borgmester Trine Græse, så er der ingen øvre grænse for, hvor mange indbyggere Gladsaxe Kommune kan rumme

Af Astrid Søborg

Astrid Søborg, byrådsmedlem (V), Skovbrynet 40, 2880 Bagsværd

Står det til borgmester Trine Græse, så er der ingen øvre grænse for, hvor mange indbyggere Gladsaxe Kommune kan rumme. Det var svaret, da jeg onsdag den 27. marts på byrådsmødet stillede spørgsmål til den aktuelle befolkningsvækst i Gladsaxe Kommune. Antallet af borgere er på fem år vokset med 3500 til næsten 70.000 personer, og prognoserne peger på 77.000 personer i 2032.

Væksten i antal indbyggere kan udfordre kommunes muligheder for at tilbyde samme serviceniveau til borgerne. Samtidig vil en yderligere udbygning af kommunen presse nærmiljøet med højere etagerebyggeri, færre grønne arealer, mere trafik og trængsel. Gladsaxe Kommune er i forvejen en af de mest udbyggede kommuner i kongeriget med 83 procent af arealet dækket af veje og bebyggelse.

Men vores socialdemokratiske borgmester kan ikke få øje på problemet. Hun har en ”vækstdagsorden”, som hun siger. Hvad den rationelle begrundelse for denne vækstdagsorden er kan være svært at få øje på. De nuværende borgere i Gladsaxe Kommune har ingen interesse i, at nærmiljøet i kommunen presset af mange flere borgere, eller at kommunens muligheder for at tilbyde samme serviceniveau forringes.

En kommune skal måle sin succes på glade borgere og god service – ikke på om den vokser. Kommunen er ikke en privat virksomhed. Men det er åbenbart ikke fint nok længere. Borgmesterens vækstdagsorden for kommunen er en tom floskel.