Ni point fra oprykning

AB spillede 1-1 i Skovshoved, kvalificerede sig til oprykningsspillet, og tabte terræn til de jyske hold

Af Peter Kenworthy

AB Gladsaxe har nu endeligt kvalificeret sig til oprykningspillet til 1. division. Men uafgjort mod bundholdet Skovshoved betød at akademikerne tabte to point til Kolding og Skive i 2. division Vest, der nu er henholdsvis ni og tretten point foran AB.

Matti Olsen bragte ellers AB foran med 1-0, med et skud der sad helt op i krydset, efter en tilbagelægning fra Philip Oslev. Seejou King havde en god chance for at bringe AB på 2-0 efter 27 minutter, men skød lige på målmanden.

Skovshoved fik udlignet med et kvarter igen. Et hjørnespark fik lov til at passere helt ind til Skovshoveds Anders Junge, der stod midt for målet. Han bankede resolut bolden i kassen til slutstillingen 1-1.

AB ligger nummer tre i 2. division øst, et point efter Middelfart. De seks bedste hold fra begge 2. divisioner tager alle point med over i oprykningsspillet til 1. division, hvor alle hold møder hinanden en enkelt gang.