Olympiske medaljer til AB-spillere

Spillere fra AB Håndbold Special fik sølv og bronze til Special Olympics i Abu Dhabi

Af Redaktionen, redigeret

Kenni og Jelena fra AB Håndbold Special fik begge medaljer til Special Olympics World Summer Games 2019 i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater. Kenni og de danske håndboldherrer vandt bronze, mens Jelena og håndbolddamerne fik sølv.

Turneringen er verdens største breddestævne for idrætsudøvere med udviklingshandicap og/eller generelle indlæringsproblemer. Danmark havde 86 atleter med i Abu Dhabi, hvor der i alt var 7.500 atleter med fra 195 lande.

Både de danske herrer og damer strøg igennem de indledende runder med tilsammen 13 sejre, en uafgjort og kun et enkelt nederlag til herrerne.

Efterfølgende blev herrerne slået 18-7 af Rusland i semifinalen, mens damerne tabte 15-5 til Elfenbenskysten i finalen.

Ud over medaljerne fik begge håndboldspillere sig også en gevaldig en på opleveren.

– Det var vildt stort at gå ind til åbningsceremonien på det store stadion med 80.000 mennesker. Wow. Det har været en kæmpe oplevelse for livet, fortalte Kenni, der tilføjer at han er megastolt af sin bronzemedalje.

