Opbakning til Danmarks Nationale Rostadion

For nyligt blev etableringen af Danmarks Nationale Rostadion forsinket, men der er heldigvis stadig opbakning til projektet.

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre, Søhuse 1, Bagsværd.

For nyligt blev etableringen af Danmarks Nationale Rostadion forsinket, men der er heldigvis stadig opbakning til projektet. Ikke kun i Gladsaxe Byråd, men også i Københavns Kommune, der bidrager betragteligt til projektet. Her har man netop vedtaget at bevillige 23,4 mio. kroner til projektet. Men ikke nok med det. Budgetpartierne i København er også enige om, at eventuelt behov for yderligere finansiering kan indgå i forhandlingerne om budget 2020. Det kan nemlig let blive konsekvensen, hvis det trækker ud med at få de forskellige miljøgodkendelser på plads.

Det glæder mig, at Københavns Kommune stadig er positiv og støtter op om projektet. Ved vedtagelsen af Gladsaxe Kommunes budget sidste år, var det netop en forudsætning, at Københavns Kommune også ville bevillige de midler, som var nødvendige.

Jeg synes derfor, at Gladsaxe Kommune også skal signalere, at vi er villige til at finde eventuel yderligere finansiering, hvis det trækker ud med miljøgodkendelserne. Danmarks Nationale Rostadion skal selvfølgelig være placeret ved Bagsværd Sø. Og det skal naturligvis etableres med den nødvendige hensyntagen til miljøet. Så må vi finde de eventuelt ekstra midler i budgettet. Og det er absolut en mulighed for os i en af Danmarks rigeste kommuner.