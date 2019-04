Påskekoncert i Søborg Kirke

Hør organist Ida Borup Søgaard spille for sidste gang i Søborg Kirke tirsdag d. 16. april 17.30

Af Redaktionen, redigeret

Det har i mange år været tradition at Søborg Kirkes organist spillede musik i påskeugen. Det gør hun også i år, men det bliver for sidste gang. Ida Borup Søgaard har nemlig fået job tættere på sin bopæl. Men som en sidste hilsen spiller hun Påskekoncert suppleret af Kathrine Brandt på gambe og sang. Fremover at det muligt at hører Idas talent i Præstevang Kirke, nær Hillerød.