Påsken er over Bibliografen

Freddy og Billy i ”Shazam!”. Foto: SF Studios.

Så blev det atter påske, og det betyder selvfølgelig film dagen lang i Bibliografen.

Af Redaktionen, redigeret

For de yngste har Bibliografen flere animationsfilm på programmet ført an af ”Asterix og trylledrikkens hemmelighed”, der endelig ser ud til at ramme den helt rigtige tone fra de elskede tegneseriealbums. Også ”Den eventyrlige park” leverer hygge, charme og fart over feltet, når June træder ind i en spændende fantasiverden. Til de lidt større børn er både Disneys nyfortolkning af ”Dumbo” og den danske ”Hacker” stadig på programmet.

En af årets bedst anmeldte film, ”Dronningen”, buldrer derudad og er stadig på programmet i Bibliografen. Det samme er Robert Redfords afskedssalut, ”Den sidste gentleman” og den kontroversielle politiske spændingsfilm, ”Danmarks sønner”, med en iskold og ubehagelig Rasmus Bjerg øverst på plakaten. Sidst men ikke mindst, skal man skynde sig at få set den gruopvækkende ”Pet Sematary”, hvis man ikke har nået det endnu. Den må nemlig vige pladsen for den actionfyldte og morsomme superheltefilm, ”Shazam!”

En dag bliver Billy Batson tilfældigt udvalgt til at redde verden, da en mystisk troldmand giver den 14-årige dreng superheltekræfter, hver gang han siger ordet ”Shazam”. Som altid følger der et enormt ansvar med de nye kræfter, og da superskurken Dr. Sivana pludselig dukker op, må Billy med hjælp fra vennen Freddy vise sit værd og redde verden.

”Shazam!” vises i Bibliografen fra mandag 15. april.

Når vi nu er ved superheltefilm, så husk at sikre jer billetter til ”Avengers: Endgame”, hvis I ikke har gjort det endnu. Filmen bliver en af forårets helt store biografbegivenheder og har verdenspremiere i Bibliografen onsdag 24. april!