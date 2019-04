Paludan burde ikke blive beskyttet

Når man selv føler sig generet, har man lyst til at protestere, og det er hvad jeg gør her.

Af Lene Dragsdahl

Når man selv føler sig generet, har man lyst til at protestere, og det er hvad jeg gør her.

I nat følte jeg mig som i en krigszone. Jeg blev vækket ved 2-tiden af en dundrende larm, og i en lille times tid svævede en helikopter lige over taget på den ejendom jeg bor i. Den må have generet de fleste af ejendommens beboere. Intet at se ud af vinduerne, ikke søgelys, måske varmesøgende kikkertsigte.

Der var ballade på Nørrebro og i Tingbjerg. Så derfor hang der en helikopter her i en fredelig og meget blandet bebyggelse uden problemer.

Den ballade skyldtes en ballademager, der hånede en Koran, læste jeg i dag. At håne en Koran giver selvfølgelig protester på præcis samme måde, som det ville hvis en ballademager hånede en Bibel.

Vi har religionsfrihed og personlig frihed og ytringsfrihed, men det er forbudt at gejle til vold. Og at håne nogens religiøse klenodie mens man råber hadefulde skældsord, er at gejle til vold. Så måske havde ballademageren fået tilladelse til en demonstration, men en demonstration der gejler til vold kan ikke være lovlig. Altså skulle den ballademager ikke beskyttes af politiet, men fjernes af politiet, og få en bøde eller et par dage bag tremmer for at gejle til vold.

Og sådan håber jeg det vil gå i fremtiden, for den ballademager vil sikkert forsøge sig igen.