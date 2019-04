Plads til alle?

Borgmester Trine Græse skriver at udviklingen ikke kan stoppes,men styres.

Af Henrik Ahnfeldt-Mollerup, Højvangen 64, Søborg

Borgmester Trine Græse skriver at udviklingen ikke kan stoppes,men styres.

Så hvis posthuset på Søborg Hovedgade rives ned og træer plantes – i stedet for at bygge et stort hus til beboelse – forbedres miljøet.

Men nej.

Regeringen har en plan fra januar 2019.200.000 flere indbyggere i hovedstaden i 2030.Skønt siger de i Gladsaxe, vi bygger alt det vi kan, så stiger huspriserne heller ikke så meget.

Planen var ellers tænkt ud mod Køge, Frederiksund etc.Og hvis kolonihaverne flyttes, så er der bedre plads til nybyggeri og den nødvendige udvidelse af motorvejene.

En plan med ”vækstpotentiale” og et ringere miljø.