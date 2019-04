Posthusprojektet bør laves om

Lokalplan for posthuset på Søborg Hovedgade er i høring.

Af Jacob Steen Møller

Lokalplan for posthuset på Søborg Hovedgade er i høring. Det er godt, at der foreslås en sammenhængende karrebebyggelse. Men lokalplanen siger, at der må bygges et supermarked, fordi ”der i øjeblikket ikke er tomme butikslokaler”.

Det er ikke rigtigt. Der er flere tomme butikker. Der er genbrugsbutikker på torvet, hvilket er et sikkert tegn på overkapacitet af butikslokaler. Fakta lige over for posthuset er lukket. Og planen siger, at et supermarked vil ”styrke dagligvareforsyningen, da erfaringstal viser, at borgere handler dagligvarer tæt på deres bopæl”. Hvis dette er rigtigt, vil de lokale allerede handle i de eksisterende supermarkeder, og et nyt vil ikke tiltrække nye kunder men konkurrere med om nuværende.

Mon ikke kommunens detailhandelsanalyse er overhalet af udviklingen. Udvalgsvarer købes mere og mere på nettet, og kun oplevelsescentre (Lyngby Storcenter) eller lavpris-outlets med nem biladgang (BIG i Herlev) kan konkurrere med nethandel. Det betyder, at kommunens strategi om, at flere supermarkeder vil skabe flere små butikker, nok vil mislykkes. At udviklingen går den vej ses af, at der stort set kun åbner cafeer, frisører og genbrugsbutikker, som ikke kan lægges på nettet, i de tomme lokaler.

Kommunen ønske om at skabe liv i gaden med et nyt supermarked, har ikke grund i virkeligheden. I bedste fald overlever ét supermarked, i værste fald kommer to store butikker til at stå tomme. Kommunens planlægning bør ikke baseres på ønsketænkning men på viden og politisk vilje.