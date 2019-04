Raske går også til psykoterapi

Psykoterapeut Ulla Seidelin har egen praksis i Vangede. En session tager typisk 50-55 minutter. Foto: Kaj Bonne.

Det er en udbredt misforståelse at tro, at man skal være syg for at gå til psykoterapeut. Vi har talt med Ulla Seidelin i hendes praksis i Vangede

Af Jan Løfberg

Mange af os har vel næppe kunnet holde smilet tilbage, når personerne i amerikanske film konstant render til psykoterapeut: – Det skal jeg tale med min terapeut om …

Selv om vi måske ikke har den store viden om psykoterapi, er mange af os pudsigt nok ikke bange for at have en skråsikker mening om, hvad det går ud på.

– Men du behøver ikke have elendigt liv for at komme hos mig. Raske mennesker går også til psykoterapi, siger psykoterapeut og coach Ulla Seidelin, der har egen praksis i Vangede.

– Alle kan få angst, blive ramt af stress eller få depressive tanker. Problemer kan opstå på jobbet, med familien eller i parforholdet. Jeg kan hjælpe den enkelte med at få det bedre følelsesmæssigt, et øget selvværd og en større tilfredshed, siger Ulla Seidelin.

En individuel session tager 50-55 minutter. Psykoterapien er nærmest som en samtale – dog med den store forskel, at samtalen koncentreres om dig og de ting i livet, som du har svært ved. En væsentlig del af en psykoterapeuts job består i at lytte.

Der kan være stor forskel på den enkeltes behov. For nogle er en session måske nok, andre har måske behov for fire sessioner: – Men jeg har også en del klienter som er kommet hos mig i halvandet år og som har stort udbytte af terapien, siger Ulla Seidelin.

Få sat ord på

Kommunikation er et ord, som går igen og igen hos Ulla Seidelin:

– Jeg kan hjælpe den enkelte til at blive bedre til at kommunikere – få sat de rigtige ord på. Ofte har folk svært ved at udtrykke deres behov eller har svært ved at sige fra. Terapien hjælper dig til en bedre selvforståelse og giver værktøjer til at bearbejde fortiden og de følelser, som afholder dig fra at leve det liv, som du inderst inde ønsker.

– Forholdet til dine forældre, skolegangen og opvæksten har betydning senere i livet. Den sociale arv bestemmer, hvem vi bliver. Jo ældre vi bliver, desto sværere er det at komme ud af vanerne. Det kræver træning, siger Ulla Seidelin, der også er coach og derfor bekender sig til træningstankegangen.

Øvelse og træning er vigtigt, hvis klienten skal komme ordentligt videre i livet: – Der, hvor terapien virkelig rykker, er når personen arbejder med sig selv derhjemme mellem sessioner. Jeg giver ”lektier” for, og arbejder personen målrettet, så viser resultaterne sig hurtigt, siger Ulla Seidelin.

En tom stol

Ulla Seidelin benytter sig også gestaltterapi. Her kan klienten for eksempel sidde over for en tom stol, som kan repræsentere en ægtefælle, kollega eller forælder: – Det er svært at tale til en tom stol. Det er faktisk lige så svært, som at sige det til personen selv.

Ulla Seidelin kan blandt andet få dig videre i livet efter stress, ændrede jobvilkår og skilsmisse. Hun kan også hjælpe dig til at lære at bearbejde følelser som skam, jalousi, vrede, angst og irritation – følelser som kan være med til at svække din handlekraft.

– Jeg har selv haft stress og kriser, så jeg har prøvet det på egen krop. Jeg brænder for at hjælpe mennesker til et bedre liv. Men du behøver ikke at have det dårligt for at få det bedre, siger Ulla Seidelin.

Fakta

Ulla Seidelin. Uddannet psykoterapeut, mentor og mastercoach (Coach & Psykoterapi Skolen). Praksis på Mosebuen 12 i Vangede. Frivillig rådgiver hos Psykiatrifonden.

Du kan læse meget mere på Ulla Seidelins hjemmeside psykoterapiogcoaching.dk