Robert Redford for sidste gang

Robert Redford og Sissy Spacek i ”Den sidste gentleman”. Foto: Scanbox

En af de helt store legender takker af i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Et af filmhistoriens helt store Hollywood-ikoner proklamerede tidligere i år, at denne uges ”Den sidste gentleman” meget vel kunne være hans sidste film. I filmen spiller den altid charmerende Robert Redford Forrest Tucker, der som 70-årig flygter fra San Quentin fængslet og begår en række spektakulære bankrøverier. Politiet er uden spor, men et særpræget mønster viser sig snart. Den karismatiske bankrøver er nemlig både venlig og høflig og snart er han gået hen og blevet lidt af en folkehelt.

”Den sidste gentleman” er romantisk og nostalgisk i ordenes allerbedste forstand. Robert Redford trækker på alle sine ikoniske roller og vi får sågar et lille glimt af stjernen som purung skuespiller og bankrøver i Arthur Penns ”Den djævelske jagt” fra 1966. Dermed sluttes cirklen og Redford kan ride ud i solnedgangen med rank ryg og en fornem karriere bag sig.

I ”Den sidste gentleman” får Redford veloplagt modspil af Sissy Spacek, Tom Waits og Oscar-vinderen, Casey Affleck. ”Pet Sematary” er baseret på Stephen Kings gruopvækkende gyserroman om dr. Louis Creed, der med sin kone Rachel og deres to børn flytter til det landlige Maine fra storbyen Boston. Det skulle de aldrig have gjort, for bag deres nye hus finder de en mystisk kirkegård dybt inde i skoven.

Uhyggen spreder sig, og da familien udsættes for en ulykke, søger Louis hjælp hos naboen Judd. Det viser sig at få fatale følger, da en ubeskrivelig ondskab slipper fri og begynder at terrorisere den lille familie. Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 4. april. jll