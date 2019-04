Rød 1. maj på Buddinge Skole

Der er allerede dækket op til socialistisk 1. maj på Buddinge Skole ... Bare rolig, det er et foto fra sidste år. Men gode traditioner ændrer end ikke socialister ved. Foto: Privat.

De lokale folketingskandidater fra Enhedslisten og SF taler om et solidarisk Europa

Af Redaktionen, redigeret

Det bliver de lokale folketingskandidater Søren Søndergaard (EL) og Serdal Benli (SF), der leverer talerne når SF og Enhedslisten i Gladsaxe inviterer til 1. maj. I år er parolen ”For et solidarisk Europa” med henvisning til det snarlige valg til EU-parlamentet.

Enhedslisten og SF forventer, at der som sædvanlig vil komme over 150 personer til politisk morgenkaffe på arbejderbevægelsens kampdag. Kantinen på Buddinge Skole bliver pyntet op med røde faner og grønne bøgegrene, så der er mulighed for en festlig start på dagen.

Årets talere, Serdal Benli fra SF og Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er kendte ansigter i Gladsaxes politiske liv. Søren var medlem af Gladsaxe byråd fra 2005-07 og Serdal kom i byrådet i 2009 – så de har således ikke siddet i byrådet samtidig.

Men nu kan det meget vel være, at de begge fremover skal have samme arbejdsplads: Folketinget. Begge er nemlig kandidater til folketingsvalget, der i skrivende stund ikke er udskrevet.

Det Røde Guld

Søren Søndergård og Serdal Benli var også talere til 1. maj arrangementet i 2015 – men meget er sket siden, hvor regeringsmagten i mellemtiden har skiftet.

Musikken leveres af ”Det Røde Guld” og formiddagens mødeledere er i år Signe og Signe – henholdsvis Ejersbo fra SF og Skelbæk fra Enhedslisten.

Igen i år uddeler venstrefløjspartierne Gladsaxes Ytringsfrihedspris. Prisen går til eleverne på Ørestad Gymnasium for protesterne mod besparelser under undervisningsministerens besøg.

1. maj-arrangementet finder sted fra kl. 9-12 på Buddinge Skole, Kildebakkegårds Alle 155. Der er gratis morgenkaffe og alle er velkomne.

Øl, vand og Gammel Dansk kan købes, meddeler arrangørerne.

jll