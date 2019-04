Røveri og tricktyveri i Bagsværd

To yngre borgere udsat for ubehagelige episoder

Af Redaktionen, redigeret

En politipatrulje kørte til en anmeldelse om et røveri sket på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd søndag morgen den 24. marts kl. 5.30. En 20-årig mand var på vej hjem fra byen med toget, hvor tre personer henvendte sig til ham og spurgte ham, om de måtte få en cigaret. Da de alle fire steg af toget på Bagsværd Station, begyndte personerne at true manden med kniv, hvor han blev frarøvet sin mobiltelefon og kreditkort. De tre personer beskrives som:

A: Mand af mellemøstligt udseende, 20-25 år, 175-185 cm., kraftig kropsbygning, kronraget. Han havde skægstubbe og var iført en sort jakke med hætte og sorte bukser.

B: Mand, dansk af udseende, 18-20 år, 175-180 cm., hvid hudfarve. Han havde en tatovering på hånden, talte dansk og var iført en kasket, grå jakke med hætte og sorte bukser.

C: Mand, dansk af udseende, 18-20 år, mørkt tøj.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Tricktyveri

Fredag den 22. marts kl. 13.52 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd. En kvinde købte en læbestift af en 25-årig kvindelig ekspedient i en skønhedssalon, hvor kvinden betalte 1.000 kroner i kontanter. Da kvinden skulle have byttepenge, forsøgte hun at distrahere den kvindelige ekspedient til at give hende for mange penge. Kvinden forlod stedet, hvor en mand fulgte efter. En anden medarbejder opdagede, at hendes telefon var fjernet fra et bord, hvor manden havde opholdt sig. De to mistænkte tricktyve beskrives som:

A: Kvinde, østeuropæisk af udseende, 35-45 år, 160-165 cm. høj. Hun var kraftig af bygning, var brun i huden, havde sort, mellemlangt hår og talte engelsk med accent.

B: Mand, østeuropæisk af udseende, 35-45 år, 180 cm. høj. Han var almindelig af bygning, var brun i huden, havde sort, kort hår og var iført en rød jakke og jordfarvet tøj med mønster.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.