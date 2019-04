Søborg Skole vandt DM i skolebasket

De danske mestre fra Søborg Skole. Foto: Privat.

Sluttede øverst ved landsfinalestævnet i Vejen

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Basketball Klub har nogle talentfulde spillere, der har gjort det godt ved internationale stævner. Og de unge Gladsaxe-drenge har tilsyneladende sans for at smide bolden i kurven. Således vandt Søborg Skoles 8. klasser det danske mesterskab for drenge i skolebasket i Vejen.

Hørsholm Skole blev nr. 2 og Lergravsparkens Skole fra Amager nr. 3. I finalen vandt Søborg en kneben sejr på 31-30 over Hørsholm og fik dermed revanche for nederlaget på 40-42 i den indledende gruppekamp. Eftersom Søborg havde vundet 38-20 over Lergravsparken i semifinalen, må man sige, at danmarksmesterskabet havnede det rette sted.