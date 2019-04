Tilmelding til Stafet For Livet Gladsaxe er åben

Af Redaktionen, redigeret

Nu er det muligt at blive en del af Kræftens Bekæmpelses 24 timers holdaktivitet, Stafet For Livet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus og indsamler penge til kræftsagen.

Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patiensstøtte.

Holdet er på banen et døgn mod kræft – deltagere skiftes til at gå.

Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, foreningsaktive eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå og hvor mange timer den enkelte deltager er med.

Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten – 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år. Alle, der stiller et hold, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene mod kræft.

Stafetterne indledes med en fighterrunde, hvor alle nuværende og tidligere kræftpatienter går den første runde på banen iført gule trøjer. Ved at stå frem er Fighterne med til at nedbryde tabuer om kræft.

Derudover giver de håb til andre kræftpatienter og deres pårørende om, at kræft kan bekæmpes. Fighterne er æresgæster ved stafetten. De er altid velkommen på stafetten – også selvom de ikke har overskud til at deltage hele døgnet.