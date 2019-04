Større overskud og færre oversvømmelser

Gladsaxe Kommunes årsrapport for 2018 blev førstebehandlet

Af Redaktionen, redigeret

372 millioner i overskud. En kassebeholdning på over en milliard. En stigning i antallet af arbejdspladser og boliger i kommunen. Færre unge på offentlig forsørgelse. En befolkningsprognose på over 80.000 i 2034. Mindre belastning af kloaksystemet og færre oversvømmelser.

Det er nogle af resultaterne man kan læse om i Gladsaxe Kommunes årsrapport for 2018.

Samtidig kunne man læse i rapporten at kommunens mål om at den sociale balance skal styrkes ikke var blevet opfyldt. Det blev målene om at trivslen i folkeskolen skal stige, at alkoholdebuten blandt de unge skal udskydes, samt at andelen af ældre som er uønsket alene og antallet af borgere med et dårligt mentalt helbred skal falde heller ikke.

Byrådet sagde god for at årsrapporten bliver overgivet til revision.

Martin Skou Heidemann (V) gav den dog lige et par ord med på vejen. Heidemann sagde at han håbede at Gladsaxe Kommune ville få sat mere gang i anlægsopgaverne i 2019. Han mente samtidigt at det fine regnskab burde føre til en nedsættelse af skatten.

– Jeg mener at denne her snak om skattestigninger den må være stendød. Regnskabet peger nærmere på en nedsættelse, sagde han.