Stressniveauet blandt borgerne i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune har omkring hver fjerde borger et højt stressniveau

Af Ina Strøjer-Schmidt, Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

I Gladsaxe Kommune har omkring hver fjerde borger et højt stressniveau. Man kan undres over, hvornår det blev normalt, at så mange mennesker er stresset. Og hvorfor det ikke i højere grad er blevet forsøgt ændret fra politisk side, for politikerne har mulighed for at ændre rammerne vi lever under.

Blandt andet kunne man give børnefamilier mulighed for at gå ned i tid ved at tilbyde et SU-lignende statsligt lån med en lav rente. Lånet ville fungerer som lønkompensation, hvis man går på nedsat tid. Herved ville forældre få mulighed for at være mere sammen med deres børn samtidig med, at økonomien hænger sammen.

Man kunne også give tilskud til at passe egne børn, når de er i daginstitutionsalderen. Et tilskud som tilbydes i flere kommuner, dog ikke i Gladsaxe.

Et andet sted hvor børnefamilier oplever udfordringer er, når barnet ikke er rask efter barnets sygedage. Ved at give nogle ekstra barnets sygedage om året ville færre børn komme tilbage syge og smitte andre børn samt personale. Gymnasieelever er blandt dem, der føler sig mest stressede. De unge har et meget stort fokus på at få topkarakter i alle deres afleveringer og alle deres mundtlige karakterer.

Og det er klart, at det kan føles stressende, hvis man ved hver aflevering hver eneste uge presser sig selv. Derfor kunne man med fordel gøre nogle afleveringer, f.eks. hver tredje, karakterfrie og istedet bedømme med bestået og ikke bestået.