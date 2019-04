Stumfilm og superhelte

Steve Coogan og John C. Reilly i ”Gøg og Gokke” . Foto: UIP

Legendariske komikere bringes til live i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I over 10 år har Marvel fortalt en lang sammenhængende historie med deres mange film. Fra ”Iron Man” i 2008 til ”Avengers: Endgame”, der har premiere i denne uge, kulminerer studiets fortælling i et sandt sansebombardement af flotte effekter, svulstig musik og højspændt drama.

Efter de gruopvækkende begivenheder i ”Avengers: Infinty War”, hvor det lykkedes den mægtige titan, Thanos, at udslette halvdelen af alt liv i universet og tynde voldsomt ud i Avengers’ rækker, må de slagne tilbageværende superhelte indse, hvor skrøbeligt livet er, og hvor store det i virkeligheden kræver at beskytte og redde verden. Husk lommetørklædet, det endelige opgør bliver ikke for sarte sjæle.

”Avengers: Endgame” har verdenspremiere i Bibliografen onsdag 24. april!

I en helt anden og mere jordnær boldgade handler ”Gøg & Gokke” om Oliver Hardy og Stan Laurel, der helt tilbage i stumfilmens tid blev verdenskendt for deres komiske optrin og herlige herlige film. Det er dog ikke kun deres fascinerende og tryllebindende komiske talenter, filmen fokuserer på men også, og måske endnu mere interessant, årene efter de to komikeres storhedstid.

Efter 2. verdenskrig forsøger den aldrende duo at genstarte karrieren med en tur til Storbritannien. Her viser det sig dog, at populariteten ikke er helt den samme som tidligere. Desuden er helbredet og de tos indbyrdes forhold ikke helt på toppen, og de må indse, at tiden er løbet fra deres helt særegne og geniale form for komik.

I hovedrollerne som Stan Laurel og Oliver Hardy ses britiske Steve Coogan og amerikanske John C. Reilly, der begge leverer fabelagtige præstationer som de to ikoner.

”Gøg og Gokke” har premiere i Bibliografen torsdag 25. april.