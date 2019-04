Tak til Netto

Da jeg blev dårlig i Netto, Batterivej, lørdag d.20.apil ved middagstid vil jeg hermed gerne give en stor tak til de kunder der hjalp

Af Rita W. Schou

Rita W. Schou, Lavetten 8-1.th.

Da jeg blev dårlig i Netto, Batterivej, lørdag d.20.april ved middagstid vil jeg hermed gerne give en stor tak til de kunder der hjalp med at hente drikkelse, sørge for mine varer m.m. Ikke mindst sørge for jeg kom ned at ligge, med hjælp af et alle tiders personale. Hjælpere sørgede for at min søn blev ringet op, og orienteret.

Han nåede at komme, inden ambulancen med et par dygtige hjælpere kørte med mig. En meget rar oplevelse, når man ofte hører, der ikke er hjælpsomhed til mere. Tak er et fattigt ord, men kan ikke siges for tit. Mvh fra en meget taknemlig kunde i Netto.