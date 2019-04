Udskældte gymnasieelever får ytringsfrihedspris

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti giver Gladsaxe Ytringsfrihedspris til eleverne på Ørestad Gymnasium

Af Redaktionen, redigeret

Elever på Ørestad Gymnasium fik den store tur igennem mediemøllen, da de mødte undervisningsminister Merete Riisager med buhråb og bannere i marts. Eleverne havde protesteret imod besparelser og nye regler om fravær på landets gymnasier.

Meningerne og hvorvidt elevernes metoder var berettigede var mildest talt delte. Nogle mente at elevernes opførsel var uacceptabel og at eleverne hellere skulle have gået i dialog med ministeren. Andre at de gjorde berettiget brug af deres ret til ytringsfrihed.

Ved at give årets ytringsfrihedspris til gymnasieeleverne, vil Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Gladsaxe vise deres støtte til en af vore helt grundlæggende rettigheder som borgere, nemlig at kunne forsamle os og kritisere magthaverne, siger de to partier i en pressemeddelelse.

– Elevernes protester over for en minister, der har forringet deres uddannelse udviklede sig hurtigt til en demokratisk farce. Elevernes ret til at ytre sig kom under angreb, og deres kritik af en magthaver blev af ledende politikere kaldt udemokratisk. Man gik endda så langt som at fabrikere falske eskaleringer, for at sætte eleverne i et dårligere lys, udtaler Thomas Eisler fra Enhedslisten Gladsaxe.

– Ganske unge mennesker fik på denne måde den helt store tur i medierne og på de sociale medier, indtil det langsomt stod mere og mere klart, at kritikken af eleverne ikke var berettiget. Eleverne tog flot til genmæle med saglige debatindlæg, hvor deres ret til at protestere blev forsvaret, tilføjer Thomas Monberg.

Eleverne er blevet mødt med krav om sanktioner fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Dansk Folkeparti har foreslået forbud mod demonstrationer på landets gymnasier. Derfor handler sagen om et principielt forsvar for demokratiske rettigheder, skriver de to partier i pressemeddelelsen.

Uddelingen foregår i forbindelse med afholdelse af Socialistisk 1. maj på Buddinge Skole klokken 11.15. Elevrådsformændene Sofie Spies og Henrik Michael Rafn tager imod prisen på vegne af eleverne.

pk