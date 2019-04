Uglerne slog hvepsene i slaget om Mosen

Matti Olsen tiljubles af holdkammerater og træner Michael Madsen, efter at han har bragt AB foran 1-0 over Brønshøj. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe slog Brønshøj med 2-0 efter flot anden halveg

Af Peter Kenworthy

Det er altid lidt ekstra bid i tacklingerne når der er lokalopgør mellem AB Gladsaxe og Brønshøj. 48 gange havde de to hold tørnet sammen inden dagens kamp, med 22 sejre til uglerne og 10 til hvepsene. AB havde desuden vundet de tre seneste indbyrdes kampe.

Men mens kampen på Gladsaxe Stadion nok gjaldt æren, var der også tre vigtige point på spil. Selvom begge hold allerede var kvalificeret til oprykningsspillet, ville en uafgjort eller et nederlag nemlig gøre oprykning til 1. division endnu sværere end det var i forvejen.

Da AB således havde alt at vinde og ikke meget at tabe, havde AB-træner Michael Madsen sagt til sine spillere at de skulle spille deres eget spil og gå ud og nyde derbyet mod lokalrivalerne.

AB var inden kampen ubesejrede i ligaen i otte kampe, mens Brønshøj var uden sejr i tre kampe. Det kunne man dog ikke rigtigt se i første halvleg hvor Brønshøj var bedst og havde flest nærgående forsøg. Uden dog at spille sig til de helt store chancer foran de 968 tilskuere.

Halvegen sluttede uden mål, og det var generelt mest tacklinger, nærkampe og frispark som den bød på.

To kolde fra kassen

Det billede skulle AB dog kun bruge 30 sekunder til at lave om på i anden halvleg. Længere tog det ikke for en velspillende Matti Olsen at sparke bolden i en blød bue udenom Brønshøj-målmand Kasper Vilfort og i mål fra kanten af feltet.

Og allerede minuttet efter blafrede Brønshøj-nettet igen. Denne gang spillede Yonas Nielsen altid-energiske Jannik Skov Hansen fri. Han udplacerede sikkert Vilfort med et fladt skud til 2-0 via stolpen.

Og så stod der pludseligt AB på det meste. Akademikerne spillede nu frigjort og afleveringerne og det gode spil flød, så man næsten fik lyst til at udbryde et ”Olé” eller to. Efter 69 minutter var Jannik Skov Hansen endda tæt på at gøre det til 3-0, men hans drøn af et skud ramte undersiden af overliggeren.

Med 10-15 minutter igen forsøgte Brønshøj at sætte en slutspurt ind. Og da AB samtidigt fortsatte en uheldig tendens med at spille passivt i slutningen af kampene når holdet er foran, overtog Brønshøj spillet og skabte et par halve chancer. Dog blev gæsterne aldrig for alvor farlige, så kampen sluttede 2-0 til AB.

AB slutter dermed på andenpladsen i 2. division øst med 39 point. Et point efter topholdet Middelfart og tre foran Brønshøj.

De seks bedste hold fra de to 2. divisioner skal nu spille en enkelt gang mod hinanden om to pladser i 1. division. Holdene tager alle deres point med. AB ligger derfor lige nu nummer fire i oprykningsspillet med 39 point. De tre førerhold er alle fra 2. divisions vest: Skive med 50 point, Kolding med 46 og Brabrand med 45 point.

En ordentlig tone

AB og Brønshøj vandt i øvrigt begge en anden kamp lørdag. AB havde tilkendegivet at homofobiske eller racistiske tilråb er uacceptable til ABs kampe og opfordrede alle på stadion til at holde en ordentlig tone.

En opfordring som både spillere og næsten alle tilskuere tilsyneladende havde taget til sig. Brønshøjs fans havde medbragt tre store regnbueflag, og Brønshøj-anfører Jamil Fearrington havde som sædvanligt sit regnbuefarvede anførerbind på.

Der var, så vidt man kunne høre, kun et enkelt homofobisk tilråb under kampen. Og det var henvendt til dommer Emil Martinussen, fordi han ifølge en AB-fan fejlagtigt undlod at dømme et frispark til akademikerne.

Der har været meget fokus på homofobi på de danske fodboldstadions på det seneste. Ikke mindst efter at FCK Viktor Fischer gik i rette med OB-tilskuere der kom med homofobiske tilråb mod ham under en kamp i Odense.