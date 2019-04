Ung volleyballspiller fik FIGs talentpris

Formand for FIG John Sørensen uddelte FIGs talentpris til volleyballspilleren Rikke Christensen. Foto: Kaj Bonne.

Rikke Christensen fra Lyngby-Gladsaxe Volley blev årets talent

Af Redaktionen, redigeret

– Rikke er en dygtig volleyballspiller med et talent ud over det sædvanlige. Hun formår at få alle sine medspillere til at blive bedre.

Det var nogle af ordene fra formand John Sørensen til Rikke Christensen fra Lyngby-Gladsaxe Volley, da hun modtog Foreningernes Idrætsråd Gladsaxes talentpris 2019.

Rikke Christensen har blandt andet spillet på U-16 landsholdet samt på Lyngby-Gladsaxes seniorhold i 2. division, tilføjede han.

FIG-prisen uddeles hvert år til ”en ung, talentfuld idrætsudøver i Gladsaxe, som har vist lovende takter til en fremtidig karriere inden for idrætten”.

Sidste år vandt Alba Diget Hollederer fra Gladsaxe Taekwondo Klub. I 2005 vandt Andreas Bube fra Bagsværd Atletik Club prisen.

Udover æren får vinderen et kontantbeløb på 3.000 kroner og en Kay Boyesen Fugl med indgravering af navn og årstal.

pk