Unge spejdere tager ansvar

Frederikke Levison fra KFUM-Spejderne Søborg Gruppe er aktiv i samarbejde med tunesiske spejdere . Foto: Foto: Privat.

Søborg-spejdere lærer at blive ansvarsfulde medborgere, siger spejderleder

Af Peter Kenworthy

Der var angiveligt ’lynchstemning’ og ’tumult’ da undervisningsminister Merete Riisager besøgte Ørestad Gymnasium. Og unge der deler børneporno på de sociale medier, og opfører sig ’respektløst’ i toget, trafikken, eller skolen bliver flittigt debatteret i medierne.

Men det er et billede af unge mennesker, som Thomas Madsen fra KFUM-Spejderne Søborg Gruppe siger at han ikke kan genkende.

– Vi har unge mennesker i vores spejdergruppe som virkelig ønsker at tage ansvar, og som aktivt tager del i aktiviteter der giver dem ansvar. Flere af dem søger efter udfordringer på egen hånd og prøver kræfter med store og små opgaver, hvor ansvaret er en vigtig del, fortæller han.

Thomas Madsen nævner blandt andet KFUM-spejdernes folkekøkken i Sydhavnen, hvor flere unge Søborg-spejdere lavede mad til mennesker i udsatte områder af København.

Og det internationale samarbejde med tunesiske spejdere, som har til formål at støtte Tunesiens demokratiske udvikling, hvor 23-årige Frederikke Levison fra Søborg-spejderne har været aktiv i over fem år.

I slutningen af marts var hun i Tunesien sammen med ni andre KFUM-spejdere, for at deltage i et såkaldt Young Voices-seminar.

Young Voices seminaret var bygget op om et program, der var udviklet og afholdt i samarbejde mellem unge tunesiske og danske spejdere.

På seminaret var især miljø og bæredygtighed temaer, som var gennemgående for programmet, der også handlede om demokratisk deltagelse, konflikthåndtering, forhandling, præsentationer og sociale medier.

Frederikke og resten af de danske deltagere, havde forskellige roller i planlægningen og afholdelse af aktiviteterne, som bidrager til den demokratiske opbygning af Tunesien efter revolutionen i 2011.

KFUM-Spejderne har samarbejdet med spejderne i Tunesien siden 2007, støttet af blandt andet Udenrigsministeriet igennem Dansk Arabisk Partnerskabs Program og Dansk Ungdoms Fællesråd.

– Partnerskabet er et samarbejde der giver indblik i Tunesien for danske spejdere, men som også er med til at give de tunesiske unge en oplevelse af Danmark og danske unge. Partnerskabet skaber læring og er med til at udvikle de unges demokratiske stemme i begge lande, da alle kommer med forskellige erfaringer og viden, siger Thomas Madsen.

Han tilføjer at mange af de unge spejdere lærer at turde tage ansvar på hver deres niveau, og på hver deres måde.

– Det er vigtigt at vi bliver ved med at give de unge plads til at udfolde sig, så de kan udvikle sig som ansvarsfulde medborgere – ikke bare i Gladsaxe eller i Danmark, men i hele verden.