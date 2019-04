Vi lærer og reagerer i bygge- og anlægssager

Gladsaxe ser nu igen på sagen om bebyggelsen på Søborg Hovedgade 96-102.

Af Maj Green

Af Maj Green, Direktør i By- og Miljøforvaltningen

Gladsaxe ser nu igen på sagen om bebyggelsen på Søborg Hovedgade 96-102. By- og Miljøforvaltningen vil genoptage dialogen med ejeren af ejendommen og finde en løsning på, at der efter alt at dømme er for få parkeringspladser i tilknytning til byggeriet i forhold til lokalplanens bestemmelser, sådan som Gitte Stigsnæs skriver sit debatindlæg i uge 9. For lokalplanen skal som udgangspunkt naturligvis overholdes.

Samtidig gør Gladsaxe meget for at blive klogere af erfaringerne fra fjernvarmeudbyggelsen på sidevejene til Søborg Hovedgade. Som Henrik Kuni skrev i uge 13, har der været problemer med kvaliteten af entreprenørens arbejder i forbindelse med etableringen.

Fjernvarmens samarbejde med entreprenøren kunne have været meget bedre, ligesom rådgiverens tilsyn med anlægsarbejdet også kunne. Problemerne førte til, at Fjernvarmen stoppede samarbejdet med den oprindelige entreprenør. Gladsaxe har efterfølgende lagt mange kræfter i at lære af erfaringerne og forbedre procedurerne fremover, så vi skaber de bedst mulige rammer for borgernes hverdag.