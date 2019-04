Vikingetidens får indtager Radiomarken

Får af Spælsau-racen kommer til at græsse på Radiomarken. Foto: Privat.

Islandske får og Spælsau får blev sat ud skærtorsdag

Tag børnene med ud på Radiomarken for at se får og lam fra vikingetidsracer blive sluppet ud på Radiomarkens friske græs. Fårene skal græsse på området i det næste halve år for at holde området lysåbent med god biodiversitet. I år vil der græsse en ny type får. Hornede, langhårede får, som er direkte efterkommere af de får, som leverede uld til vikingernes sejl, vil hjælpe os med at holde Radiomarken i Bagsværd lysåben.

De nye får tilhører racerne islandske får og Spælsau får, som græsser mere varieret end de Texel får, som har græsset på Radiomarken de seneste tre år. Dermed lader fårene flere blomster stå.

Når fårene græsser, bliver biodiversiteten øget, hvilket betyder, at der kommer flere forskellige plantearter på arealet. Det skyldes, at fårene holder den kraftige vegetation nede, så der bliver plads til flere arter. Og med flere plantearter følger også flere dyrearter.

Vikingetidens får

Både Spælsau får og islandske får er primitive racer, som ikke har ændret sig meget siden vikingetiden. Det betyder, at de trives godt på naturens præmisser. De føder deres lam uden problemer og har stærke moderinstinkter. Samtidig kan ulden ”plukkes”, og behøver ikke at blive klippet af. En fordel ved de primitive racer er, at de spiser mere varieret. Både græs, grove vækster og buske står på menuen, og de udvælger ikke blomster specifikt. Det betyder forhåbentligt, at der vil komme flere blomster på Radiomarken.

Offentlig adgang med forsigtighed

Der vil være offentlig adgang til foldene via 16 klaplåger i hegnet rundt om foldene, hvor alle, inklusive hunde i snor, er velkomne.

For at passe på dyrene er det vigtigt at:

* Hunde føres i snor

* Får og lam må ikke fodres

* Lad får og lam græsse i fred og ro, da de let kan forskrækkes

Hvis der opstår problemer med et af dyrene, så kontakt dyreholder på tlf. 2026 0019 eller 5131 7939.

Radiomarkens fredning

Radiomarken har været fredet siden 1993. Formålet med fredningen er at sikre områdets landskabelige værdier, og at området skal bevares som et naturområde til glæde for både mennesker og dyreliv. Radio-

marken huser blandt andet forskellige flagermusarter, salamandere, spidssnudede frøer, sjældne planter, snoge, firben og sumpvindelsnegle.