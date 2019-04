Wellness, vægttab og smertebehandling

Line åbner ny bailine-klinik på Søborg Torv

Af Redaktionen, redigeret

– Mit håb er at skabe et lækkert sted med en wellness-oplevelse. Et sted hvor man både kan få smertebehandling, kostvejledning og tabe sig, men også ligge og stresse af, fortæller Line Ammundsen.

Hun er bailine-terapeut og åbnede Bailine Søborg på Søborg Torv 7 den 1. april.

Bailine er en behandlingsform der fokuserer på kostvejledning, vægttab, muskeltræning og smertelindring. Blandt andet gennem elektrotræning, hvor man får monteret elektroder som sender elektriske impulser til muskler forskellige steder på kroppen, der ifølge behandlerne simulerer musklernes egne bevægelser.

Oprindeligt var Line Ammundsen lærer og arbejdede med kriminelle unge og med specialområdet, men hun ville gerne prøve noget nyt og samtidigt stadigvæk gøre noget for andre som har brug for hjælp, fortæller hun.

Og efter selv at have prøvet bailine, valgte Line at blive bailineterapeut og starte sin egen klinik.

– Bailine tager udgangspunkt i den enkelte. Behandlingen har 50 år på bagen i Norge og 23 år i Danmark. Jeg kan ikke som sådan behandle folk med kroniske smerter, men jeg kan lindre smerter og hjælpe med vægttab og muskeltræning, fortæller hun.

Bailine har traditionelt været forbeholdt kvinder, men Bailine Søborg behandler også mænd.

