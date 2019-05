2 x Jeppe på skolen

Medlem af EU Parlamentet, Jeppe Kofod, taler til scoialdemokraterne i Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

EU-parlamentarikeren Jeppe Kofod og folketingskandidat Jeppe Bruus holdt tale ved Socialdemokraternes 1. majmøde på Gladsaxe Skole

Af Jan Løfberg

Der blev banket på valgtrommerne, da Gladsaxes socialdemokrater holdt det traditionelle 1. maj morgenmøde på Gladsaxe Skole. Henrik Andersen, kredsformand for Socialdemokratiet i Gladsaxe, bød velkommen. Han var lige så spændt som resten af forsamlingen: Hvornår udskriver Lars Løkke Rasmussen valg?

– Jeg kan næsten ikke vente, sagde Henrik Andersen. Morgenens talere EU-parlamentariker Jeppe Kofod, folketingskandidat Jeppe Bruus og DSU Gladsaxes formand Lasse Forsmann havde det på samme måde.

Jeppe og Jeppe holdt dundertale mod skattesvindlere og skattespekulanter. Kofod ud fra et fælles europæisk samarbejdsperspektiv, Bruus ud fra et opgør med grådigheden i visse dele af det danske samfund.

Det var klassiske taler med socialistisk kant. Kofod høstede bifald for denne sammenligning: – Når man er syg, har man brug for en læge, når markedet er sygt, har det brug for socialdemokrater.

Jeppe Kofod kender valgdatoen for EU-valget, nemlig søndag den 26. maj. Jeppe Bruus ved kun, at det bliver snart. Han kæmper ihærdigt for at blive den første socialdemokrat valgt i Gladsaxe i 21 år. Hans valgmateriale er trykt, og det blev uddelt til de mange morgenduelige socialdemokrater, der indledte dagen med Oskar Hansens ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.