Blomster er en del af den grønne strategi

I sidste uge kunne man læse i Gladsaxebladet, at Martin Skou Heidemann (V) undrede sig

Af Ole Skrald

Af Ole Skrald (A), formand for Trafik- og Teknikudvalget

I sidste uge kunne man læse i Gladsaxebladet, at Martin Skou Heidemann (V) undrede sig over, hvordan der var fundet penge til flere blomsterløg i Gladsaxe, og hvordan Driftsafdelingen mon fik tid til at plante dem. Det hænger sådan sammen, at Driftsafdelingen hvert år har et budget til de løbende driftsudgifter til at vedligeholde de offentlige, grønne arealer i Gladsaxe.

Det er ikke nyt, at vi har blomsterløg i gadebilledet, men det er helt rigtigt, at vi i år har fået mange flere forårsblomster end tidligere. Blomsterløg forgår, og med 8-10 års mellemrum skal de suppleres med nye løg. Det var tid til at lægge supplerende løg ud sidste efterår, og her blev der så lagt nye blomsterløg flere steder i byen. Udgiften blev finansieret af en besparelse på den grønne vedligeholdelse, fordi vi over de senere år er gået fra intensiv til ekstensiv græsslåning. Det var en ekstern entreprenør, der maskinudlagde løgene, så det har ikke betydet ekstra arbejde for Driftsafdelingens personale.

At skifte græsslåning ud med flere blomster bidrager til Byrådets grønne strategi om øget biodiversitet. Så blomsterne varsler både forår, og at vi vedholdende arbejder for at forskønne vores by.